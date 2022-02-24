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Военная операция на Украине

Правительство Украины ввело в действие план эвакуации в условиях военного положения

Решение позволит максимально скоординировать все органы власти и областные государственные администрации, отметил премьер-министр Денис Шмыгаль

КИЕВ, 24 февраля. /ТАСС/. Правительство Украины в четверг на внеочередном заседании приняло решение ввести в действие план гражданской защиты в условиях военного положения. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире телеканала "Рада".

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"Решение позволит максимально скоординировать все органы власти, областные государственные администрации в условиях военного положения. Кроме того, это позволяет направить все необходимые ресурсы и быстро и эффективно использовать это для наших военных", - сказал премьер.

Шмыгаль отметил, что такое решение необходимо для эффективной обороны государства. По его словам, местным обладминистрациям поручено активизировать работу по проведению эвакуации. "Речь идет о тех территориях, где есть боевые действия", - уточнил Шмыгаль. "Областным государственным администрациям поручено активизировать работу по проведению эвакуации гражданского населения в местах активных боевых действий. "Социальные службы работают для того, чтобы помочь украинцам, вынужденным эвакуироваться", - добавил премьер.

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