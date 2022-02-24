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США ввели санкции в отношении 24 физических и юридических лиц из Белоруссии

Под рестрикции подпали предприятия оборонной промышленности, министр обороны страны Виктор Хренин и секретарь Совета безопасности, бывший начальник генштаба Александр Вольфович

ВАШИНГТОН, 24 февраля. /ТАСС/. Министерство финансов США ввело санкции в отношении 24 физических и юридических лиц из Белоруссии из-за ситуации на Украине. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении ведомства.

"Управление по контролю за иностранными активами вводит санкции в отношении 24 белорусских физических и юридических лиц из-за поддержки Белоруссией и оказания помощи во вторжении", - говорится в документе.

Отмечается, что под санкции подпали ряд предприятий оборонной промышленности, министр обороны страны Виктор Хренин и секретарь Совета безопасности, бывший начальник генштаба Александр Вольфович.

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