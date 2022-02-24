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В Черногории начались антиправительственные протесты, манифестанты несли флаги РФ и ДНР

Акции проходят в крупных городах страны: Никшич, Подгорица, Герцег-Нови, Будва, Беране, Бело-Поле, Колашин, Плевля

БЕЛГРАД, 24 февраля. /ТАСС/. Массовые антиправительственные протесты начались в Черногории, в столице страны Подгорице манифестанты пронесли по улицам флаги России и Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщил в четверг портал CDM.

Сообщается, что манифестанты, выступающие против формирования правительства меньшинства, пронесли по улицам Подгорицы не только исторический черногорский триколор и сербские флаги, но также знамена России и ДНР, на транспарантах были лозунги в поддержку российских властей.

Протесты проходят в крупных городах Черногории: Никшич, Подгорица, Герцег-Нови, Будва, Беране, Бело-Поле, Колашин, Плевля. Протестующие блокируют основные транспортные узлы и дороги с плакатами "Блокада против предательства". Портал сообщает, что на улицы вышло более 11 тыс. человек.

Черногория находится в глубочайшем политическом кризисе. 4 февраля черногорский парламент на чрезвычайном заседании вынес вотум недоверия правительству Здравко Кривокапича, голосование состоялось по инициативе вице-премьера Дритана Абазовича. 3 февраля Скупщина Черногории на чрезвычайном заседании по инициативе премьер-министра Здравко Кривокапича по вопросу об отставке вице-премьера Абазовича не приняла повестку дня. Таким образом, вице-премьер сохранил свой пост, чтобы на следующий день уйти в отставку вместе с правительством.

В настоящий момент политические партии ведут консультации по созданию новой коалиции либо по формированию правительства меньшинства.

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УкраинаЧерногорияРоссияВоенная операция на Украине
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