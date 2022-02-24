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Военная операция на Украине

Минздрав Украины сообщил, что в результате военных действий погибли 57 украинцев

По информации министерства, еще 169 получили ранения

КИЕВ, 24 февраля. /ТАСС/. Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко сообщил, что в результате военных действий в стране погибли 57 человек, еще 169 получили ранения.

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"По оперативной информации, которую мы получили от нашей экстренной медицинской помощи, уже есть 169 раненых и 57 летальных исходов. Мы сейчас не делим военные и невоенные [потери] - это украинцы", - сказал он в эфире телеканала "1+1".

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил в телеобращении, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.

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