КИЕВ, 24 февраля. /ТАСС/. Мужчин в возрасте 18-60 лет не будут выпускать за пределы Украины. Об этом в четверг заявил начальник Львовской таможни Даниил Меньшиков.

"В связи с военным положением мужчины - граждане Украины в возрасте от 18 до 60 лет - не будут выпускаться за пределы нашего государства. Просьба не создавать панику и не пробовать самовольно пересекать границу", - написал он в Facebook.

В четверг Верховная рада ввела военное положение на всей территории Украины.

Президент России Владимир Путин в четверг утром объявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.