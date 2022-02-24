Глава МИД Франции подтвердил проведение в пятницу заседания Совбеза ООН по Украине

"Завтра пройдет заседание Совета Безопасности ООН, который мы созвали для того, чтобы изолировать Россию", - сказал Ле Дриан в четверг в эфире телеканала TF1. "В этот же день состоится важный саммит НАТО", - добавил он.

Ле Дриан утверждал, что Россия, начав специальную военную операцию, нарушила международное право. "Россия должна понимать, что НАТО является ядерным альянсом, - сказал он. - Масштабные санкции, которые вводятся, нацелены на то, чтобы задушить функционирование российской экономики". "Я думаю, что эти санкции будут очень эффективными", - добавил Ле Дриан.

Он сообщил, что в четверг провел телефонный разговор с украинским коллегой Дмитрием Кулебой по его просьбе. "Он попросил финансовой помощи, чтобы Украина могла выдержать этот удар. Мы уже начали это делать, как на французском, так и на европейском уровне", - отметил Ле Дриан. Глава МИД Украины также попросил помощь в виде военного снаряжения. "Они передали нам список своих пожеланий, мы его изучаем", - сказал французский министр.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.