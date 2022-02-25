Макрон в разговоре с Путиным призвал прекратить военную операцию на Украине

ПАРИЖ, 25 февраля. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным призвал к немедленному прекращению специальной военной операции на Украине. Об этом сообщило в четверг агентство Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на Елисейский дворец.

"Президент призвал немедленно остановить российское военное наступление", - заявили в администрации Макрона. По словам представителя Елисейского дворца, президент Франции позвонил Путину после проведенного ранее разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским. В администрации отметили, что Макрон обратил внимание российской стороны, что "Россия подверглась санкциям из-за своих действий".

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что президенты РФ и Франции откровенно обменялись мнениями насчет происходящего на Украине в телефонном разговоре, состоявшемся по инициативе французского лидера.

В четверг утром Путин заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.