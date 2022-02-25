В ООН подтвердили продолжение работы в Донецке

ДОНЕЦК, 25 февраля. /ТАСС/. Миссия ООН продолжила реализовывать гуманитарные программы на территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом заявил в четверг Донецкому агентству новостей (ДАН) представитель донецкого офиса Организации Объединенных Наций.

"Гуманитарные программы ООН и неправительственных организаций продолжают свою работу в Донецке, где совместно с неправительственными организациями оказывают гуманитарную помощь пострадавшим и наиболее уязвимым мирным жителям", - отметил представитель ООН.

По его словам, наиболее востребованными видами помощи среди населения сейчас остаются предоставление питьевой воды и небольших наборов для восстановления жилья.

Несколько дней назад сотрудники ООН в комментарии агентству ДАН заявили о продолжении работы в ДНР, пока в этом будет необходимость.

Офис Управления Организации Объединенных Наций по координации гуманитарных вопросов (УКГВ ООН) в Донецке осуществляет координацию гуманитарной помощи, предоставляемой партнерами из числа агентств ООН, международных и местных неправительственных организаций. Офис открылся в 2015 году.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.