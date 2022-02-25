В Киеве добровольцам территориальной обороны выдали около 10 тыс. автоматов

"Сегодня буквально за час до эфира я разговаривал с министром внутренних дел господином [Денисом] Монастырским, и он проинформировал, что в Киеве только в течение нескольких последних часов выдано членам добровольческих формирований территориальной громады около 10 тыс. автоматов", - сказал он в эфире телеканала "Рада" в ночь на пятницу. По словам Вениславского, речь идет "о самоорганизовавшихся гражданах, которые подчиняются командованию Сил территориальной обороны". "Они вооружены, в это время осуществляют патрулирование улиц Киева", - добавил он.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.