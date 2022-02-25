Мэр Горловки заявил, что в городе от обстрелов ВСУ погибли два человека

ДОНЕЦК, 25 февраля. /ТАСС/. Обстрелы города Горловка в Донецкой Народной Республике (ДНР) со стороны украинских силовиков привели в четверг к гибели двух человек, ранениям еще шести человек и повреждению 45 объектов инфраструктуры. Об этом сообщил в четверг мэр Горловки Иван Приходько в своем Telegram-канале.

"Вот и прошел первый день нашего освобождения. Очень тяжелый день. День потерь среди горловчан. Увы, погибли двое наших жителей и ранено шестеро", - написал мэр Горловки.

По его словам, обстрелами со стороны ВСУ в Горловке повреждено 45 домостроений и объектов инфраструктуры, в том числе 26 частных и три многоквартирных дома, девять линий электропередачи, четыре участка газопровода. Также остаются обесточенными два десятка трансформаторных подстанций, не работает четыре котельные. По словам Приходько, на протяжении дня украинские силовики наносили хаотичные удары по территории Горловки, применяя минометы, ствольную и реактивную артиллерию. В результате ударов был нанесен урон каналу Северский Донец - Донбасс.

Ранее управление Народной милиции ДНР сообщило, что по состоянию на вечер четверга в республике огнем украинских силовиков повреждено или разрушено более 60 строений.

Утром 17 февраля обстановка на линии соприкосновения в Донбассе обострилась. В Донецкой и Луганской народных республиках сообщили о самых интенсивных за последние месяцы обстрелах со стороны Украины, которые привели к жертвам среди мирного населения, а также повреждению инфраструктуры. Утром в четверг Басурин сообщил о начале военной операции из-за агрессии украинской стороны. В течение дня в четверг в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня продолжают информировать о непрекращающихся обстрелах украинской армии, которая наносит удары по населенным пунктам и объектам инфраструктуры.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил в телеобращении, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.