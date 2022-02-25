КИЕВ, 25 февраля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации на Украине. Соответствующий документ опубликован в ночь на пятницу на сайте украинского лидера.

"Объявить и провести всеобщую мобилизацию", - говорится в документе. Такое решение, как сказано в указе, принято "в связи с военной агрессией РФ против Украины и с целью обеспечения обороны государства, поддержания боевой и мобилизационной готовности Вооруженных сил Украины и других военных формирований".

Мобилизация в соответствии с указом проводится в Киеве и всех областях Украины в течение 90 дней.

Зеленский постановил осуществить призыв военнообязанных, резервистов и привлечь транспортные средства для обеспечения нужд армии и силовых структур Украины. Генштабу Вооруженных сил Украины (ВСУ) поручено определить очередность и объемы мобилизации, а кабмину обеспечить финансирование всех мероприятий.

Местные органы исполнительной власти, согласно указу, должны осуществить призыв, временно обеспечить предоставление зданий, сооружений, земельных участков, транспортных и других материально-технических средств, а также услуг ВСУ, Национальной гвардии Украины, Службе безопасности Украины и другим силовым структурам.

Главам областных государственных администраций поручено обеспечить создание и работу медицинских комиссий в регионах. Служба безопасности Украины уполномочена осуществить меры контрразведывательного обеспечения во время выполнения всеобщей мобилизации.

Президент России Владимир Путин в четверг объявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса он принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.