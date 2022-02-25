Экс-президент Боливии заявил, что вмешательство США привело к конфликту на Украине

БУЭНОС-АЙРЕС, 25 февраля. /ТАСС/. Ситуация на Украине стала результатом вмешательства США, целью которого было "столкнуть Россию и Украину". Такое мнение высказал в четверг бывший президент Боливии Эво Моралес.

"Мы осуждаем вмешательство США, целью которого было столкнуть Россию и Украину. Европа не должна превращаться в площадку для операций США, направленных против суверенных стран", - написал он в Twitter.

В то же время Моралес выступил за мирное решение ситуации. "Война не может быть решением", - написал он.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.