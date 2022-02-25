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Санкции в отношении России
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Источник: лидеры стран ЕС готовят на саммите третий пакет санкций против России

По словам собеседника агентства, в новый пакет ограничительных мер может войти отключение России от международной платежной системы SWIFT

БРЮССЕЛЬ, 25 февраля. /ТАСС/. Главы государств и правительств Евросоюза на экстренном саммите в Брюсселе готовят третий пакет санкций против России, который может быть введен при продолжении текущей ситуации на Украине или ее ухудшении. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил источник в делегации одной из стран ЕС на полях встречи.

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"Практически с самого начала саммита лидеры обсуждают подготовку третьего пакета санкций", - сказал он.

По словам дипломата, в новый пакет ограничительных мер может войти отключение России от международной платежной системы SWIFT. "Это может быть отключение от SWIFT, однако решения пока нет. Некоторые страны настаивают на этом, а некоторые против", - пояснил он, добавив, что среди последних, в частности, Германия. Источник также рассказал, что лидеры затронули возможность включения в черный список президента России Владимира Путина. "Включение Путина в черный список - еще один обсуждающийся вариант третьего пакета. Точного решения по этому вопросу тоже пока нет", - сообщил он.

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