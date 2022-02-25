Правительство Молдавии объявило о создании двух лагерей для размещения украинских беженцев

КИШИНЕВ, 25 февраля. /ТАСС/. Правительство Молдавии постановило создать два лагеря для размещения беженцев, которые могут прибыть в страну из Украины. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в ночь на пятницу на странице молдавского правительства в Facebook.

"Создаются два временных центра управления потоками иностранцев на территории Республики Молдова, в селе Паланка района Штефан-Водэ и селе Каларашовка Окницкого района. Центры будут находиться в ведении министерства внутренних дел", - сообщает правительство Молдавии. Отмечается, что подразделения МВД обеспечат упрощенный доступ лиц, ищущих убежища на территории Республики Молдова.

Граждане Украины смогут въезжать на территорию Республики Молдова в том числе с внутренними документами, удостоверяющими личность, и без обязательного предъявления сертификата о вакцинации от коронавируса и отрицательного ПЦР-теста. Несовершеннолетние допускаются при наличии свидетельства о рождении, внутреннего удостоверения личности или паспорта, отмечается в заявлении молдавского правительства.

Местные органы государственной власти, общественные учреждения и профсоюзы предоставят территориальным органам социальной помощи объекты для создания центров временного размещения беженцев, заявило правительство. Территориальные структуры социальной помощи будут назначать соцработников для обслуживания центров временного размещения.

Парламент Молдавии в четверг на экстренном заседании ввел в стране режим чрезвычайного положения сроком на 60 дней в связи с событиями на Украине. В этот период Комиссия по чрезвычайным ситуациям сможет вводить особые режимы пересечения границы, передвижения по стране и использования воздушного пространства.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.