Экс-глава Еврокомиссии считает, что санкции в отношении России дорого обойдутся Европе

РИМ, 25 февраля. /ТАСС/. Бывший премьер-министр Италии и экс-глава Еврокомиссии Романо Проди считает, что эффект от санкций в отношении России будет асимметричным и они дорого обойдутся Европе. Соответствующее мнение он выразил в опубликованном в пятницу интервью газете Corriere della Sera.

"Я знаю, что санкции неизбежны, но я хотел бы обратить внимание на то, что их воздействие будет полностью асимметричным. Они дорого обойдутся Европе, в частности Италии и Германии. Они обойдутся гораздо дешевле Соединенным Штатам, которые так на них настаивают, но не имеют таких же торговых отношений с Россией, как у нас", - отметил Проди.

Он также отметил, что не поддерживает решения властей Германии остановить сертификацию проекта "Северный поток - 2". "Сейчас в условиях напряженности на европейских энергетических рынках было бы самое время держать этот канал открытым", - указал бывший итальянский премьер.

21 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о признании Россией суверенитета ДНР и ЛНР. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. 24 февраля Путин заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.

Евросоюз 23 февраля ввел новый пакет санкций против России, включающий в том числе ограничение доступа государства и правительства к европейскому финансовому рынку, а также запрет для европейского бизнеса на любые экономические операции с ЛНР и ДНР.

Во вторник канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин останавливает сертификацию проекта "Северный поток - 2" после признания Россией Донецкой и Луганской народных республик. На следующий день президент США Джо Байден отдал распоряжение своей администрации ввести санкции в отношении оператора "Северного потока - 2" - компании Nord Stream 2 AG - и представителей ее руководства в качестве ответа на действия России на Украине.