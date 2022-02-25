Зеленский постановил создать на Украине ставку верховного главнокомандующего

КИЕВ, 25 февраля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский постановил создать в стране ставку верховного главнокомандующего. Соответствующий указ главы государства был обнародован в ночь на пятницу.

"Для обеспечения стратегического руководства Вооруженными силами Украины, другими военными формированиями и правоохранительными органами <...>, постановляю образовать ставку верховного главнокомандующего", - говорится в указе, размещенном на сайте президента Украины.

Председателем ставки верховного главнокомандующего стал президент Зеленский, координатором - секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов. Указ постановляет прекратить деятельность военного кабинета СНБО, его рабочего органа, созданного в феврале 2015 года.

В документе нет указания на то, в каком именно городе будет оборудована ставка верховного главнокомандующего Украины и что она будет располагаться в Киеве. В указе содержится поручение определить место базирования нового органа управления. "Координатору ставки верховного главнокомандующего организовать деятельность ставки верховного главнокомандующего, определить основные и запасные места его работы", - говорится в указе Зеленского. "Кабинету министров Украины, Генеральному штабу Вооруженных сил Украины, Государственному управлению делами обеспечить оборудование рабочих мест для выполнения функциональных обязанностей оперативным составом пунктов управления в возможных местах развертывания ставки верховного главнокомандующего", - отмечается в указе.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.