Премьер Австралии раскритиковал КНР за нежелание присоединиться к санкциям в отношении РФ

СИДНЕЙ, 25 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон раскритиковал Китай за его нежелание присоединиться к санкциям в отношении России и ограничить торговлю с Москвой. С соответствующим заявлением глава австралийского правительства выступил в пятницу.

По словам Моррисона, действия Китая, "ослабившего ограничения на торговлю российской пшеницей" неприемлемы. "В то время, когда Австралия вместе с Великобританией, Соединенными Штатами, Европой и Японией делает шаги, направленные на то, чтобы отрезать Россию [от мира], китайское правительство смягчает торговые ограничения для России. Это просто неприемлемо", - заявил премьер.

Он также отметил, если Китай "стремится играть позитивную роль в мировых делах, то ему не стоит <…> бросать спасательный круг России в то время, как она вторгается в другую страну". "Они [власти КНР] стремятся к миру, и это приветствуется, но <…> сейчас не время ослаблять торговые ограничения с Россией. Мы все должны делать прямо противоположное", - подчеркнул он.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.