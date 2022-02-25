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Военная операция на Украине
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Блинкен: США хотят поддерживать военные контакты с Россией

Необходимо не допустить просчетов в ситуации вокруг Украины, отметил госсекретарь

ВАШИНГТОН, 25 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты хотят поддерживать военные контакты с Россией, чтобы не допустить просчетов в ситуации вокруг Украины. Об этом заявил в четверг в интервью телекомпании Си-би-эс госсекретарь США Энтони Блинкен.

Его спросили, что делает администрация США, чтобы снизить риск "случайной эскалации [американских ВС] с российскими силами" на Украине. "Вы всегда хотите удостовериться в том, что у вас нет просчетов, несчастных случаев. Поэтому то, что мы хотим сделать, это быть в контакте с Россией в военном плане, чтобы очень четко дать понять, чем она рискует, если допустит просчет", - утверждал он.

Теги
УкраинаСШАРоссияБлинкен, ЭнтониВоенная операция на Украине
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