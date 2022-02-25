Власти Тайваня заявили о намерении присоединиться к санкциям против России

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 25 февраля. /ТАСС/. Администрация Тайваня присоединится к международным экономическим санкциям в отношении РФ в связи с ситуацией на Украине. Об этом сообщило в пятницу внешнеполитическое ведомство острова.

"Правительство [Тайваня] глубоко сожалеет о том, что Россия вместо урегулирования споров путем мирных дипломатических переговоров предпочла использовать силу и запугивание. С целью заставить РФ прекратить военную агрессию против Украины и как можно скорее возобновить мирный диалог между всеми заинтересованными сторонами, правительство Тайваня объявляет о присоединении к международным экономическим санкциям против России", - говорится в заявлении на сайте ведомства.

В Тайбэе не уточнили, в чем будет заключаться суть санкций и чем именно они грозят.

"Тайвань продолжит тесную координацию с США и другими странами-единомышленниками для принятия соответствующих мер, чтобы избавить Украину от ужасов войны, а также как можно скорее восстановить мир и стабильность", - добавило ведомство.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор остров сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции КНР, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, Тайвань считается одной из китайских провинций.