Саммит НАТО по Украине начнется в пятницу в 17:00 мск

ВАШИНГТОН, 25 февраля. /ТАСС/. Экстренный саммит НАТО по Украине в формате видеоконференции начнется в пятницу в 17:00 мск. Об этом говорится в распространенном в четверг Белым домом рабочем графике президента США Джо Байдена.

"9:00 (17:00 мск). Президент [Байден] встречается с другими главами государств и правительств НАТО на экстренном саммите в формате видеоконференции для обсуждения ситуации в области безопасности на Украине и вокруг нее", - говорится в документе. Переговоры пройдут в закрытом для прессы формате.

Ранее американский лидер рассказал, что североатлантический альянс на саммите в пятницу рассмотрит все вопросы дальнейшего укрепления своей деятельности. Кроме того, на встречу будут приглашены Финляндия и Швеция, которые не являются членами НАТО.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.