Президент Бразилии заявил, что его зам не уполномочен комментировать внешнюю политику

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 25 февраля. /ТАСС/. Президент Бразилии Жаир Болсонару в ходе своей еженедельной трансляции в соцсетях заявил, что только он сам может делать заявления по внешнеполитическим вопросам после того, как вице-президент Антониу Гамилтон Моурау ранее в четверг подверг резкой критике российскую военную операцию на Украине.

"Хочу сразу внести ясность: в статье 84 Конституции говорится, что выступления по таким вопросам относятся к компетенции президента. А президента зовут Жаир Мессиас Болсонару, и точка. Со всем уважением к тому, кто это сказал, а он это сказал - я видел запись - он сказал то, чего не должен был. Это не его компетенция, а наша", - сказал бразильский лидер в четверг.

Болсонару подчеркнул, что принимает решения по внешнеполитическим и международным вопросам после консультаций с профильными министрами и, при необходимости, другими членами кабмина. Он также напомнил о состоявшемся неделю назад визите в Москву и его положительных результатах.

Ранее в четверг в ходе общения с журналистами Моурау сравнил ситуацию с российской военной операцией на Украине с положением вещей в Европе в канун Второй мировой войны. Поясняя свою позицию, генерал армии в отставке заявил, что "если западный мир позволит унизить Украину, следующей будет Молдавия и Прибалтика и так далее". По его мнению, методы санкционного принуждения России к отказу от проведения военной операции, на которые делает ставку Запад, не будут иметь эффекта, что, как следствие, "может привести к расколу, упадку международной системы и возвращению в каменный век", соответственно "необходимо применение силы" и более значительная поддержка Украины, добавил он.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.