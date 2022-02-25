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Военная операция на Украине

Зеленский подписал указ о создании Ставки верховного главнокомандующего

Зеленский подписал указ о создании Ставки верховного главнокомандующего.

Теги
УкраинаВоенная операция на Украине
Военная операция на Украине
Эксперт заявил, что Евросоюз не готов к войне на Украине
Обозреватель Центрального телевидения Китая Сун Синь добавил, что власти ЕС должны задействовать все возможные каналы для предотвращения эскалации
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