Военная операция на Украине

Эксперт заявил, что Евросоюз не готов к войне на Украине

Обозреватель Центрального телевидения Китая Сун Синь добавил, что власти ЕС должны задействовать все возможные каналы для предотвращения эскалации

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