Японский кабмин сохранит пост министра по сотрудничеству с Россией, несмотря на санкции

ТОКИО, 25 февраля. /ТАСС/. Правительство Японии намерено сохранить в кабинете пост министра, ответственного за экономическое сотрудничество с Россией, несмотря на введенные сейчас санкции в отношении РФ в связи с событиями на Украине. Об этом заявил в пятницу премьер-министр Фумио Кисида на слушаниях в бюджетной комиссии верхней палаты парламента.

"Мы последовательно выступаем, - сказал он, - за разрешение территориального вопроса в отношениях с Россией и подписание с ней мирного договора. На этой основе наше правительство намерено построить с Россией стабильные отношения во всех областях, и пост министра по экономическому сотрудничеству с этой страной кажется нам по-прежнему важным. В то же время, конечно, наши отношения переживают сейчас суровый период. Россия должна заплатить высокую цену за вторжение на Украину и нарушение международного права. Мы только что объявили в связи с этим о новых санкциях, разработанных с сотрудничестве со странами G7 и другими членами международного сообщества".

Премьер напомнил, что это меры принимаются по трем направлениям - ограничения на выдачу виз гражданам РФ и замораживание их активов, замораживание авуаров трех российских банков, ограничения на экспорт ряда товаров, включая полупроводники.

Пост министра, ответственного за экономическое сотрудничество с Россией, сейчас по совместительству занимает министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда.

Президент России Владимир Путин в четверг заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.