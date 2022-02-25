Анкара напомнила о праве флота России проходить через турецкие проливы при их закрытии

АНКАРА, 25 февраля. /ТАСС/. Турция может закрыть проливы Босфор и Дарданеллы для прохода военных кораблей, однако даже в этой ситуации у РФ будет право использовать их для возвращения флота на базу. Об этом сообщил в пятницу министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

"Украина сделала нам официальный запрос [по закрытию проливов для прохода российских военных кораблей]. Положения Конвенции Монтрё предельно ясны и точны. До сегодняшнего дня Турция без колебаний выполняла Конвенцию Монтрё. В войне, в которой Турция не является одной из сторон, могут быть приняты меры в отношении участвующих в ней стран. Турция может ограничить проход военных кораблей через проливы. Однако Конвенция Монтрё также предусматривает, что корабли участвующих в войне стран могут возвращаться на свои базы, и это должно быть им разрешено", - цитирует министра газета Hürriyet.

По словам Чавушоглу, турецкие специалисты изучают этот вопрос, и если "будет официально принято военное положение, то этот процесс начнется". "Если мы его примем, то мы запретим проход военных кораблей, но у России будет такое право [на возвращение кораблей на свои базы]. Конечно, для всего этого Турция должна охарактеризовать нападение России как "войну", - пояснил глава МИД республики.

В четверг посол Украины в Турции Василий Боднар призвал Анкару ограничить проход российских военных кораблей через турецкие проливы.