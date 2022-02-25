Зеленский снова призвал Россию к переговорам о прекращении военных действий

КИЕВ, 25 февраля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский вновь призвал Россию начать переговоры о прекращении военных действий. Его высказывания прозвучали в выступлении, показанном в пятницу рано утром по телеканалу "Украина-24" и распространенному в соцсетях.

"России все равно рано или поздно придется вести переговоры с нами, говорить о том, как закончить боевые действия и остановить это вторжение", - заявил Зеленский. "Чем быстрее начнется этот разговор, тем меньшими будут потери самой России", - считает президент Украины.

Ранее Зеленский заявил, что не боится обсуждать с Россией вопрос о нейтральном статусе Украины и о гарантиях безопасности. Украинский президент также констатировал, что западные партнеры Украины не дают ей гарантий безопасности и не хотят принимать ее в НАТО.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая в четверг на вопрос о перспективах российско-украинских переговоров, напомнил, что президент РФ Владимир Путин сформулировал ожидания по решению концептуальных проблем, среди которых нейтральный статус Украины, отказ от размещения вооружений на Украине. На просьбу уточнить, готова ли сейчас РФ пообщаться с руководством Украины на данную тему, Песков подчеркнул: "Если руководство Украины готово об этом говорить".

Президент России Владимир Путин в четверг объявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса он принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.