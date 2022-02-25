Дарига Назарбаева не подавала документы о сложении полномочий депутата Мажилиса

НУР-СУЛТАН, 25 февраля. /ТАСС/. Дарига Назарбаева, дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева не подавала в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) заявление о сложении полномочий депутата Мажилиса (нижней палаты) парламента. Об этом сообщило в пятницу агентство Казинформ.

Ранее казахстанский портал Zakon.kz опубликовал заявление Назарбаевой, в котором политик сообщила, что приняла решение сложить полномочия депутата Мажилиса и полностью сосредоточиться на общественной, гуманитарной, культурной и благотворительной деятельности.

"В пресс-службе ЦИК информации о заявлении Дариги Назарбаевой нет. Как правило, в случае поступления заявления, оно рассматривается ЦИК на заседании, информация о котором сразу размещается на сайте", - цитирует сообщение агентство.

Назарбаева занимает должность депутата Мажилиса с января 2021 года. В разные годы работала председателем Сената (верхней палаты) парламента, заместителем премьер-министра Казахстана, директором Фонда первого президента республики.