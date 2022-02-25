В МУС сообщили о возможности расследования военных преступлений на Украине с 2014 года

ГААГА, 25 февраля. /ТАСС/. Международный уголовный суд (МУС) следит за развитием событий на Украине и может начать расследование совершенных на ее территории актов геноцида, преступлений против человечества и военных преступлений. Об этом говорится в опубликованном в пятницу заявлении прокурора юридической инстанции Карима Хана.

"Я напоминаю всем сторонам, ведущим военные действия на Украине, что <...> мое ведомство вправе воспользоваться своими полномочиями и расследовать любой акт геноцида, преступления против человечества или военные преступления, совершенные на территории Украины с 20 февраля 2014 года", - отмечается в тексте.

В нем также говорится, что любое лицо, совершавшее эти преступления или являющееся их соучастником, подлежит судебному преследованию. "Необходимо, чтобы все стороны конфликта соблюдали свои обязательства в рамках международного гуманитарного права", - говорится в заявлении.

В МУС отметили, что инстанция продолжит пристально следить за ситуацией на Украине "и все виновные в жестоких преступлениях будут привлечены к ответственности".

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.