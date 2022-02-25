Зеленский обратился к странам "Бухарестской девятки" с просьбой о помощи в обороне

КИЕВ, 25 февраля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский провел в пятницу телефонный разговор с президентом Польши Анджеем Дудой и обратился к странам "Бухарестской девятки" с просьбой о предоставлении оборонной помощи.

"Мы защищаем свою свободу и землю. Но нуждаемся в действенной международной помощи. Обсудил это с Анджеем Дудой. Обратился к "Бухарестской девятке" на счет оборонной помощи, санкций, давления (в отношении России - прим. ТАСС)", - написал он в своем Twitter.

"Нуждаемся в антивоенной коалиции", - заявил украинский президент.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.

Утром в четверг Верховная рада ввела военное положение на всей территории Украины.