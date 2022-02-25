Премьер Эстонии заявила, что Зеленскому на саммите ЕС не дали гарантий вступления Украины

ТАЛЛИН, 25 февраля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский не получил на состоявшемся ночью экстренном саммите Евросоюза прямого ответа на вопрос о возможном вступлении его страны в сообщество. Об этом проинформировала в пятницу премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

Как сказала она газете Postimees, Зеленский вышел на видеосвязь с лидерами стран ЕС и попросил подтвердить, что Украина может в будущем пополнить ряды сообщества.

"Он не получил прямого ответа "да" или "нет", которого, возможно, ожидал", - отметила Каллас.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.