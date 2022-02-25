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Токаев освободил Ерлана Тургумбаева от должности главы МВД Казахстана

На должность назначили бывшего руководителя Антикоррупционной службы Марата Ахметжанова

НУР-СУЛТАН, 25 февраля. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил Ерлана Тургумбаева от должности министра внутренних дел. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба главы государства.

"Указом главы государства Тургумбаев Ерлан Заманбекович освобожден от должности министра внутренних дел Республики Казахстан", - говорится в сообщении. Распоряжением Токаева Тургумбаев назначен советником президента Республики Казахстан.

Главой МВД Казахстана назначен бывший руководитель Антикоррупционной службы Марат Ахметжанов.

Теги
КазахстанТокаев, Касым-Жомарт Кемелулы
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