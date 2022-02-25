Метро Харькова не возобновит перевозки пассажиров до особого распоряжения

КИЕВ, 25 февраля. /ТАСС/. Метрополитен Харькова не возобновит работу по перевозке пассажиров до особого распоряжения. Об этом сообщил в пятницу замглавы городской администрации по вопросам инфраструктуры Евгений Водовозов.

"Метрополитен до особого распоряжения не обслуживает пассажиров и служит убежищем", - цитирует Водовозова пресс-служба горадминистрации.

Между тем, наземный транспорт в Харькове возобновил работу с опозданием - с 07:00 (08:00 мск). "Городской транспорт ходит не всеми маршрутами, более точную и полную информацию мы сообщим позднее", - заметили в пресс-службе.

Харьковский метрополитен включает в себя три линии, на которых расположено 30 станций. Общая протяженность линий подземки составляет 38,1 км.