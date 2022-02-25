ДНР взяла под контроль населенные пункты Николаевка, Новогнатовка и Богдановка

ДОНЕЦК, 25 февраля. /ТАСС/. Народная милиция Донецкой Народной Республики (ДНР) взяла под свой контроль на мариупольском направлении населенные пункты Николаевка, Новогнатовка и Богдановка. Об этом заявил в пятницу ее официальный представитель Эдуард Басурин.

"На мариупольском направлении подразделения народной милиции взяли под контроль населенные пункты Николаевка, Новогнатовка и Богдановка, а также прилегающие к ним районы и дороги", - сказал он на брифинге.

Он добавил, что украинские военнослужащие отошли с занимаемых позиций в районе населенного пункта Заможное, бросив вооружение и боеприпасы. По словам Басурина, Народная милиция успешно подавила огневые точки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Майорск, Верхнеторецкое, Новомихайловка, Авдеевка, Пески, Красногоровка, Марьинка, Первомайское, Гнутово, Павлополь и Талаковка.

Он добавил, что военнослужащим 36-й и 53-й бригад ВСУ, добровольно сложившим оружие, оказана необходимая медицинская помощь, предоставлено питание и одежда. "После окончания боевых действий они вернутся домой к своим семьям живыми и здоровыми", - подчеркнул Басурин. Он призвал солдат ВСУ отказаться от участия в боевых действиях и не "рисковать жизнью за кучку олигархов", а офицеров - сохранить жизни своих подчиненных.

Вооруженные силы Украины за сутки 139 раз обстреливали ДНР, выпустив свыше 1,7 тысячи снарядов, сказал Басурин.

"За прошедшие сутки противник 139 раз открывал огонь по территории Донецкой Народной Республики с применением реактивных систем залпового огня, 152-, 122-миллиметровой ствольной артиллерии, 120- и 82-миллиметровых минометов, выпустив 1 715 снарядов. Под обстрелы попали районы 34 населенных пунктов республики", - сказал он.

По данным Басурина, в результате украинской агрессии есть жертвы среди мирного населения. "12 граждан получили ранения, двое погибли. Повреждено 53 жилых дома, 23 объекта гражданской инфраструктуры и два транспортных средства", - отметил он.