Германия готова предоставить корабли, ЗРК и броневики для усиления восточного фланга НАТО

БЕРЛИН, 25 февраля. /ТАСС/. Германия готова предоставить НАТО больше средств для усиления восточного фланга альянса. Об этом сообщило в пятницу издание Spiegel со ссылкой на собственные источники.

По его информации, в Минобороны Германии рассматривают возможность отправки в восточноевропейские государства многоцелевых бронетранспортеров Boxer и около 150 военнослужащих, предлагают также предоставить ЗРК Patriot для обороны государств Балтии. К тому же правительство готово направить в Северное и Балтийское моря корвет и фрегат.

Президент России Владимир Путин утром 24 февраля заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.