Микронезия разорвала дипломатические отношения с Россией

СИДНЕЙ, 25 февраля. /ТАСС/. Федеративные Штаты Микронезии разорвали дипломатические отношения с Российской Федерацией после решения российских властей начать военную операцию на территории Украины. Об этом сообщил президент страны Дэвид Пануэло в заявлении, опубликованном на странице офиса главы государства в Facebook.

"Федеративные Штаты Микронезии сообщили Российской Федерации, что дипломатические отношения между нашими странами разорваны. Мы будем поддерживать возобновление дипломатических отношений с Российской Федерацией только тогда, когда последняя продемонстрирует действенную приверженность миру, дружбе, сотрудничеству и любви", - указал глава государства.

Также в заявлении Пануэло отмечается, что народ и правительство Микронезии "солидарны с народом и правительством Украины, <...> поддерживают ее суверенитет и право жить в мире и гармонии со своими соседями".

"Народ и правительство Федеративных Штатов Микронезии не питают враждебности к народу Российской Федерации и ее правительству, <...> но осуждают любые действия, которые угрожают глобальному миру, стабильности и основанному на правилах международному порядку. Украина разорвала дипломатические отношения с Россией и призвала своих партнеров сделать то же самое, а потому Микронезия, будучи союзником Украины, предпринимает тот же шаг", - указал президент и отметил, что соответствующая нота правительства Федеративных Штатов Микронезии была направлена в посольство РФ в Маниле.

Дипломатические отношения между Российской Федерацией и Федеративными Штатами Микронезии были установлены в марте 1999 года.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил в телеобращении, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.