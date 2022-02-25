Зеленский заявил, что Финляндия выделит Украине $50 млн помощи

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский по итогам переговоров с лидером Финляндии Саули Ниинистё сообщил, что Киев получит от Хельсинки $50 млн финансовой помощи.

"Обсудил с президентом Финляндии вопросы противодействия агрессии. Проинформировал о нашей защите, обстреле Киева. Благодарен финским партнерам за выделение $50 млн помощи. Это действенный вклад в антивоенную коалицию", - написал он в Twitter.

В начале февраля МИД Финляндии заявил, что направит дополнительную помощь Украине в размере €4 млн.