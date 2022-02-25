Российские военные в Чернобыле и всеобщая мобилизация. Что известно о ситуации на Украине

Российские десантники взяли под контроль территорию в районе Чернобыльской АЭС и договорились с украинскими военными о совместном обеспечении безопасности атомной электростанции. Об этом сообщили в пятницу в Минобороны РФ.

По данным ведомства, количество выведенных из строя объектов украинской военной инфраструктуры возросло до 118, а число сложивших оружие и сдавшихся военных и силовиков превысило 150.

Президент Украины Владимир Зеленский в ночь на пятницу подписал указ о всеобщей мобилизации и призвал Москву к переговорам, темой которых может стать в том числе нейтральный статус Киева.

ТАСС собрал основное, что известно о ситуации на данный момент.

Бои на Украине

Российские военные к утру пятницы вывели из строя 118 объектов военной инфраструктуры Украины (в четверг вечером сообщалось о 89), включая 11 военных аэродромов, 13 пунктов управления и узлов связи, 36 радиолокационных станций и 14 зенитных ракетных комплексов.

Кроме того, сбиты в общей сложности 11 украинских летательных аппаратов, уничтожены 18 танков и других бронемашин, семь реактивных систем залпового огня и пять боевых катеров.

Вечером в четверг подразделения Воздушно-десантных войск взяли под контроль территорию в районе Чернобыльской АЭС и договорились с украинскими военными о совместной охране энергоблоков и саркофага. "Совместные действия российских десантников и украинских военнослужащих <...> являются гарантией того, что националистические формирования или другие террористические организации не смогут воспользоваться сложившейся в стране обстановкой для организации ядерной провокации", - отметил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

По информации главкома Вооруженных сил Украины Валерия Залужного, украинские военные ведут оборонительные бои восточнее Херсона (вечером российская сторона сообщила, что ее силы вышли к городу) и еще на нескольких направлениях, включая Донбасс. Там, как сообщили в Минобороны РФ и народных республиках, военные ДНР и ЛНР продолжают продвижение.

За минувший день Вооруженные силы Украины потеряли 137 человек, включая 10 офицеров, убитыми и 316 ранеными, говорил Зеленский. Он также подтвердил, что Киев утратил контроль над островом Змеиный в Черном море.

Призывы Зеленского и мобилизация

Украинский президент вновь призвал Россию к переговорам, отметив, что не боится говорить про нейтральный статус и гарантии безопасности для своей страны.

В очередном обращении, опубликованном в ночь на пятницу, Зеленский рассказал, что прямо спрашивал лидеров европейских стран, примут ли Украину в НАТО. "Все боятся, не отвечают", - признал он.

"Мы остаемся в одиночестве в защите нашего государства. Кто готов воевать вместе с нами? Честно, не вижу таких", - констатировал президент.

Зеленский объявил на территории Украины всеобщую мобилизацию, которая должна быть проведена в течение 90 дней. Она предусматривает призыв военнообязанных и резервистов, а также привлечение транспорта для нужд армии и силовых структур.

В стране создали Ставку верховного главнокомандующего, которую возглавит сам президент. Координатором назначен секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, в состав нового органа вошли руководители силовых ведомств, премьер-министр Денис Шмыгаль, глава МИД Дмитрий Кулеба, спикер Верховной рады Руслан Стефанчук.

Обстановка в стране