Меркель назвала события вокруг Украины переломным событием в истории Европы

БЕРЛИН, 25 февраля. /ТАСС/. Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала происходящее вокруг Украины "переломным событием в истории Европы после окончания холодной войны". Так бывшая глава правительства Германии впервые публично прокомментировала ситуацию вокруг этой страны.

"Эта агрессивная война со стороны России знаменует собой глубокий переломный момент в истории Европы после окончания холодной войны", - сказала Меркель в пятницу агентству DPA. Она назвала действия Москвы нарушением международного права и "самым решительным образом" осудила их.

Экс-канцлер ФРГ выразила солидарность с народом и властями Украины, а также выразила "полную поддержку" усилиям федерального правительства Германии, Европейского союза, США и партнеров в Группе семи (G7), НАТО и ООН по "скорейшему прекращению этой войны". Кроме того, Меркель подчеркнула, что она с глубокой озабоченностью и участием следит за развитием событий вокруг Украины. Отдельно она упомянула то, что "нападение" России "на территориальную целостность и суверенитет этого независимого государства" на этот раз касается всей Украины.

Меркель занимала пост канцлера ФРГ, когда в 2014 году произошел государственный переворот на Украине, а затем были заключены Минские соглашения по урегулированию конфликта в Донбассе.

Президент России Владимир Путин утром 24 февраля заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.