Пасечник: ситуация в ЛНР остается достаточно напряженной

Глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник в пятницу заявил, что Россия оказывает огневую поддержку в боевых действиях Народной милиции ЛНР.

"Российская Федерация оказывает нам помощь в поддержке огневой", - сказал он в эфире телеканала "Россия-1".

Выйти к административным границам Луганской области нужно как можно скорее, заявил Пасечник в ответ на вопрос о датах завершения наступления. "Я не буду озвучивать эти даты. Безусловно, нам хочется сделать это как можно быстрее", - сказал он.

Ситуация в ЛНР остается достаточно напряженной - Пасечник.

Украинские военные заходят в жилые дома, прибегая к тактике ведения боя в населенных пунктах.

Пасечник заявил, что главная задача при наступлении - минимизировать потери среди военных ЛНР и мирного населения.

Глава ЛНР заявил, что, несмотря на сложности, подразделения Народной милиции продвигаются вперед, освобождая Луганскую область.

ВСУ ведут огонь из жилой застройки, располагают пулеметы и минометы на крышах жилых домов.