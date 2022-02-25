Индия получила от США морской патрульный самолет P-8I Poseidon

НЬЮ-ДЕЛИ, 25 февраля. /ТАСС/. Индия получила многоцелевой морской патрульный самолет (МПС) P-8I "Посейдон" (Poseidon) производства корпорации "Боинг" (Boeing). Об этом в пятницу сообщает газета "Хинду" со ссылкой на пресс-службу министерства обороны Индии.

Самолет P-8I, который стал 12-м в составе авиации индийских ВМС, представляет собой специально доработанный для Индии вариант самолета P-8A, который состоит на вооружении ВМС США и международных заказчиков.

Индия стала первым зарубежным покупателем самолета P-8, когда в 2009 году подписала контракт на восемь P-8I для замены закупленных у России в 1988 году дальних противолодочных самолетов Ту-142М.

В 2016 году Индия заказала еще четыре самолета, чтобы довести их общее количество до 12 единиц. В 2021 году правительство США одобрило поставку Индии еще шести МПС.

Помимо поставки и технической поддержки самолетов ВМС Индии, компания "Боинг" в настоящее время завершает строительство Центра технического обучения и обработки данных на военно-морской базе Индии Раджали в Аракконаме (штат Тамилнад), и вспомогательного учебного центра технического обслуживания в Институте авиационных технологий ВМС в Кочи (штат Керала).