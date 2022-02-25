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В Германии заявили, что готовы к возможному приему беженцев из Украины

Германия готова к возможному приему беженцев из Украины - кабмин ФРГ.

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УкраинаГермания
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