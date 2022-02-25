Президент ЮАР призвал Совбез ООН стать посредником в преодолении кризиса на Украине

ПРЕТОРИЯ, 25 февраля. /ТАСС/. Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамапоса призвал в пятницу Россию и Украину добиться при посредничестве Совета Безопасности (СБ) ООН урегулирования конфликта.

"Все должны работать с тем, чтобы немедленно остановить конфликт [между РФ и Украиной], который становится все более ожесточенным, - заявил Рамапоса в телевизионном интервью, опубликованном на президентском портале. - Я призываю СБ ООН выступить в качестве посредника [между двумя сторонами]. В международных отношениях нет более подходящего времени, когда в дело должен вступить СБ ООН. Необходимо собрать все вовлеченные в конфликт стороны с тем, чтобы его остановить".

Рамапоса также сообщил, что ЮАР устанавливает контакты с Россией и США для проведения соответствующих консультаций.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Сразу после этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.