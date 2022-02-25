В ООН сообщили о 25 убитых гражданских лицах на Украине

ЖЕНЕВА, 25 февраля. /ТАСС/. Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) сообщило о 25 убитых и 102 раненых гражданских лицах на Украине в результате обстрелов и ударов с воздуха. Как пояснила в пятницу на брифинге в Женеве официальный представитель этого управления Равина Шамдасани, эти данные поступили от сотрудников управления, которые ведут мониторинг ситуации.

По ее словам, эти сотрудники "получили сообщения о по меньшей мере 127 гражданских жертвах". "Это число включает 25 убитых и 102 раненых на Украине вследствие обстрелов и воздушных ударов", - отметила Шамдасани, добавив, что информацию о жертвах "трудно проверить" и что подлинное число жертв, как считают в УВКП, "может быть гораздо больше".

Обстановка на линии соприкосновения в Донбассе обострилась утром 17 февраля. В Донецкой и Луганской народных республиках сообщили о самых интенсивных за последние месяцы обстрелах со стороны Украины. Они привели к повреждению ряда объектов гражданской инфраструктуры. 18 февраля главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин в связи с нарастающей угрозой боевых действий объявили об эвакуации жителей в Россию. 19 февраля в республиках началась всеобщая мобилизация.

Президент России Владимир Путин утром 24 февраля заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.