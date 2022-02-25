Эрдоган заявил, что НАТО нужно было действовать решительнее

АНКАРА, 25 февраля. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что НАТО не проявила должной решимости в ситуации с Украиной, а отношение к ней Запада далеко от дружеского.

"Запад, страны ЕС и НАТО не смогли продемонстрировать решимость в отношении Украины. Они все дают ей советы. Отношение Запада к Украине не может считаться ни дружбой, ни солидарностью", - сказал президент журналистам в пятницу в Стамбуле. Выступление транслировал телеканал NTV.

Эрдоган отметил, что "советами на ситуацию не повлиять". "Мы говорим с партнерами, спрашиваем, что Европа сделала, делает или будет делать помимо пустых советов. Ничего. Так ничего не изменить. Мы и сегодня на саммите НАТО обсудим, что может быть предпринято", - сказал он. Турецкий лидер выразил надежду, что по итогам саммита альянса будут приняты конкретные решения.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.