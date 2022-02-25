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Зеленский предложил Путину сесть за стол переговоров

© Офис президента Украины

Зеленский предложил Путину сесть за стол переговоров - видеообращение.

Эрдоган заявил, что НАТО нужно было действовать решительнее
Президент Турции заявил, что отношение НАТО и ЕС к Украине не является ни дружбой, ни солидарностью
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