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В Германии сообщили, что Зеленский находится в Киеве

Зеленский, по данным правительства Германии, находится в Киеве - кабмин ФРГ.

Эрдоган заявил, что НАТО нужно было действовать решительнее
Президент Турции заявил, что отношение НАТО и ЕС к Украине не является ни дружбой, ни солидарностью
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