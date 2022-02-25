Асад назвал события вокруг Украины восстановлением утраченного с распадом СССР баланса

БЕЙРУТ, 25 февраля. /ТАСС/. События вокруг Украины являются восстановлением баланса в мире, утраченного после распада СССР. Такое мнение выразил в пятницу президент Сирии Башар Асад в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.

"То, что происходит сейчас, - это исправление истории и восстановление баланса в мире, утраченного после распада Советского Союза. Устроенная Западом истерия направлена на то, чтобы история и дальше двигалась по ложному пути к хаосу", - цитирует сирийского лидера его канцелярия.

Запад несет ответственность за кровопролитие, поддерживая террористов в Сирии и нацистов на Украине, заявил он. По его словам, Россия вправе противостоять расширению НАТО, ставшей глобальной угрозой для мира.

Россия сейчас не только защищает себя, но и отстаивает принципы справедливости и гуманизма, заявил Асад. "Россия сегодня защищает не только себя, но и [весь] мир, а также принципы справедливости и гуманизма", - цитирует сирийского лидера его канцелярия. По словам Асада, "Россия преподаст всему миру урок о том, что величие державам придает не только военная сила, но и уважение к закону, нравственным и гуманистическим основам".