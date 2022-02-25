Кличко объявил о начале обороны Киева

КИЕВ, 25 февраля. /ТАСС/. Украинская столица вступила в фазу обороны, в связи с чем местные власти призвали жителей оставаться дома или в укрытиях. Об этом заявил в пятницу мэр Киева Виталий Кличко.

"Город вступил в фазу обороны", - сказал он в обращении к киевлянам, опубликованном в его телеграм-канале. Мэр призвал горожан не выходить на улицу, особенно жителей Оболонского района столицы. "Оставайтесь в помещениях или укрытиях, а выходить можно только по окончании сигнала воздушной тревоги", - пояснил он. Кличко рекомендовал жителям запастись водой, едой и товарами первой необходимости.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.