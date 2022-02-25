"Оппозиционная платформа" потребовала от Зеленского начать переговоры о прекращении огня

КИЕВ, 25 февраля. /ТАСС/. Украинская партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) потребовала от президента страны Владимира Зеленского добиться начала переговоров о прекращении огня, в том числе с привлечением международных посредников.

"Мы призываем все стороны вооруженного конфликта обратиться к дипломатическим, переговорным инструментам для обеспечения прекращения огня, и мы надеемся, что для этого у Зеленского политическая воля найдется - сказано в опубликованном в пятницу заявлении партии. - Ситуация требует от президента Зеленского проявлять большую настойчивость в организации таких переговоров, в том числе и при международном посредничестве".

ОПЗЖ заявила о готовности "оказать всю необходимую помощь в переговорном процессе". "Сегодня, мы уверены, миллионы украинцев по-новому смогут оценить те мотивы и чувства, которые двигали нами, когда мы боролись за прекращение огня и установление мира в Донбассе, что так и не было сделано из-за отсутствия у власти политической воли", - подчеркнули в партии.

В оппозиционной политической силе также напомнили, что "последовательно отстаивали необходимость восстановления мира на востоке Украины, территориальной целостности государства". "Украинская политическая партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" выражает уверенность, что наша страна способна справиться со сложившейся ситуацией, сделать необходимые выводы и развиваться как самостоятельное государство, выстраивая свою политику в украинских интересах", - заключили там.

Президент РФ Владимир Путин в четверг объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.

В пятницу Зеленский опубликовал в своем телеграм-канале видеообращение, в котором предложил Путину сесть за стол переговоров. В ответ на предложение Зеленского российский лидер готов направить в Минск делегацию РФ на уровне представителей министерства обороны, министерства иностранных дел и администрации президента для переговоров с украинской делегацией, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.