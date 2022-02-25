Чехия останавливает выдачу вида на жительство для граждан России

ПРАГА, 25 февраля. /ТАСС/. Чехия в ответ на военную операцию на Украине прекращает выдачу виз и временных видов на жительство гражданам России. Об этом сообщил в пятницу журналистам премьер-министр республики Петр Фиала.

"Чехия приостанавливает выдачу гражданам РФ виз и разрешений на временное проживание, - отметил он. - Исключения сделаны только для случаев, когда визы [и виды на жительство] нужны по гуманитарным соображениям".

Фиала также проинформировал, что распорядился "провести ревизию выданных разрешений на пребывание в республике" россиянам в свете санкций против РФ. Премьер также сказал, что правительство рассматривает возможность "ограничить полеты некоторых [авиа]компаний над Чехией". Соответствующее решение будет объявлено министром транспорта страны в пятницу, уточнил он.

Премьер Чехии также заявил, что правительство приняло решение ускорить процесс выхода Чехии из Международного банка экономического сотрудничества (МБЭС) и Международного инвестиционного банка (МИБ), созданных во второй половине ХХ века с целью содействия экономическому развитию государств - членов Совета экономической взаимопомощи (СЭВ) (1949-1991).

Одновременно чешские власти выделили 300 млн крон (примерно €12 млн) для помощи гражданам Украины, вынужденным покинуть свои дома. Прага готова помогать Киеву всем необходимым, сказал Фиала.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Сразу после этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.