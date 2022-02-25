{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Военная операция на Украине

Эстония направит Украине дополнительную военную помощь

Также направят 25 тысяч сухих продуктовых наборов, медицинское и личное снаряжение, заявил канцлер Минобороны Эстонии Кусти Сальм

ТАЛЛИН, 25 февраля. /ТАСС/. Министерство обороны Эстонии окажет Украине дополнительную военную помощь в виде противотанковых ракет Javelin, снаряжения и боеприпасов. Об этом сообщил в пятницу канцлер Минобороны Кусти Сальм.

На эту тему
Военная операция на Украине. Онлайн
Военная операция на Украине.

"В первую очередь это около 25 тысяч сухих продуктовых наборов, медицинское и личное снаряжение, например, каски, а также дополнительные боеприпасы - ракеты Javelin и снаряды к зенитным орудиям. Более подробной информацией делиться нельзя", - приводит его слова портал ERR.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

Теги
ЭстонияУкраинаВоенная операция на Украине
Военная операция на Украине
Джонсон призвал лидеров стран Северной Европы увеличить помощь Украине
Премьер-министр Великобритании также призвал увеличить давление на Россию
Читать полностью