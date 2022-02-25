Эстония направит Украине дополнительную военную помощь

ТАЛЛИН, 25 февраля. /ТАСС/. Министерство обороны Эстонии окажет Украине дополнительную военную помощь в виде противотанковых ракет Javelin, снаряжения и боеприпасов. Об этом сообщил в пятницу канцлер Минобороны Кусти Сальм.

"В первую очередь это около 25 тысяч сухих продуктовых наборов, медицинское и личное снаряжение, например, каски, а также дополнительные боеприпасы - ракеты Javelin и снаряды к зенитным орудиям. Более подробной информацией делиться нельзя", - приводит его слова портал ERR.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.